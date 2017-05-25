Директор "Тюменьэнергостроя" предстанет перед судом

В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора ПАО "Тюменьэнергострой" Марка Сурчина. Руководителя обвиняют в сокрытии от налоговой более 9 миллионов рублей.

В 2014–2016 годах акционерное общество задолжало крупную сумму по налогам и сборам, которую в итоге налоговая инспекция могла списывать со счетов фирмы самостоятельно. По версии следствия, Сурчин стал расплачиваться с кредиторами в обход расчетных счетов "Тюменьэнергостроя". Таким образом было скрыто более 9,7 миллионов рублей.

Как сообщает областная прокуратура, предъявляемая Сурчину статья предусматривает штраф до полумиллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.