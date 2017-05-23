Тюменская фирма скрыла от налоговой 26 миллионов рублей

В Тюмени уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере возбудили в отношении директора ООО НПО "Стройизыскания".

По версии следствия, с 2012-го по 2015 год руководитель предприятия вносил в налоговые декларации ложные сведения, чтобы не платить налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организации.

"В результате сумма неуплаченных налогов составила свыше 26 миллионов рублей. В настоящее время изъята необходимая бухгалтерская документация организации, назначено проведение налоговой экспертизы", — сообщает СК по Тюменской области.