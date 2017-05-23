Переживший расставание мужчина устроил пьяный вояж по Тюмени, прихватив малолетнего сына

Накануне пьяного автомобилиста задержали сотрудники ГИБДД на улице 30 лет Победы областного центра. Сообщение о водителе Kia, подозрительно ведущем себя на дороге, поступило в дежурную часть полиции.

Находившийся за рулем машины 38-летний мужчина действительно был пьян — алкотестер показал 0,84 мг/л. На переднем сидении автомобиля был маленький мальчик, его сын. Автоинспекторам мужчина поведал, что мама ребенка умерла, а его сожительница объявила об уходе к другому мужчине, потому он и сорвался.

"Водитель проживает в Ялуторовском районе, в Тюмень приехал накануне. То, что он рассказал, вызвало шок даже у инспекторов ДПС. Мужчина сообщил, что двигался по федеральной автодороге со скоростью 195 километров в час, машину занесло в кювет, и она ударилась задней частью об дерево. На иномарке имеются повреждения. По словам водителя, приехавшие родственники помогли выбраться из кювета, но не остановили от поездки. Возможно то, что рассказал нетрезвый мужчина, неправда, но уже нахождение ребенка с пьяным папой в автомобиле чрезвычайно", — комментируют в пресс-службе областной автоинспекции.

После освидетельствования мужчины ребенка забрала сестра автомобилиста. Как оказалось, в начале мая он уже попадался пьяным сотрудникам ГИБДД. На днях состоится суд.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области