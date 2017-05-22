Под Тюменью с расплачивающихся за ЖКУ безналом незаконно брали комиссию

Внеплановую проверку в МУП "ЖКХ поселок Боровский" провел местный Роспотребнадзор после жалоб местных жителей.

Как оказалось, разные условия оплаты фирма создала для тех, кто оплачивал коммунальные услуги наличными и банковской картой.

"При оплате через терминал, размещенный на предприятии, взималась комиссия банка. Но законодательством не предусмотрено иных дополнительных платежей, не установленных общим собранием собственников", — комментируют в ведомстве.

По решению суда за административное нарушение МУП оштрафовали на 30 тысяч рублей.