Под Тюменью с расплачивающихся за ЖКУ безналом незаконно брали комиссию

10:00 22 мая 2017
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Внеплановую проверку в МУП "ЖКХ поселок Боровский" провел местный Роспотребнадзор после жалоб местных жителей.

Как оказалось, разные условия оплаты фирма создала для тех, кто оплачивал коммунальные услуги наличными и банковской картой.

"При оплате через терминал, размещенный на предприятии, взималась комиссия банка. Но законодательством не предусмотрено иных дополнительных платежей, не установленных общим собранием собственников", — комментируют в ведомстве.

По решению суда за административное нарушение МУП оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Теги: коммунальщики , штрафы
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