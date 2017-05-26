В Тюменской области бухгалтер предприятия ЖКХ украла больше миллиона рублей

17:50 26 мая 2017
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В Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера муниципального предприятия "Заводоуковское ЖКХ". 52-летнюю женщину обвиняют в трех эпизодах мошенничества.

В 2014–2016 годах она присвоила 1,3 миллиона рублей, принадлежащих предприятию. В документы на выдачу зарплаты она прописывала нужные ей суммы, направляла их в банк, после чего деньги попадали к ней на расчетный счет.

"Кроме того, введя директора муниципального предприятия в заблуждение, обвиняемая неоднократно получала подотчетные денежные средства в суммах 280 и 160 тысяч рублей, после чего распоряжалась ими по своему усмотрению. Факт присвоения был выявлен в результате проведения прокурорской проверки", — сообщает региональный СК. 

Теги: коммунальщики , мошенничество
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