Сотрудников одного из агентств недвижимости Тюмени заподозрили в махинациях с льготными ипотеками

Четырех сотрудников одного из агентств недвижимости, подозреваемых в покушении на мошенничество при получении выплат, задержали силовики в Тюменской области. По версии следствия, за плату в 150-200 тысяч они предоставляли в банк документы с недостоверными сведениями о фактических местах работы своих клиентов для оформления заявки на ипотечный кредит по госпрограмме, которая предусматривает получение субсидий из федерального бюджета. Причиненный ущерб оценивается более чем в 10 миллионов рублей.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области установлены и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны четверо подозреваемых. В ходе обысков по адресам проживания и в офисе изъяты финансовые документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение. Следователями следственной части СУ УМВД России по Тюменской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 159.2 УК РФ. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одному – в виде домашнего ареста", - сообщила официальны представитель МВД России Ирина Волк.

Мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности и ее возможных соучастников проолжаются, опяснили в полиции.