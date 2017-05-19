Гендиректора "Тюменьэнергостроя" обвиняют в утаивании крупной суммы от налоговой

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО "Тюменьэнергострой". Его обвиняют в сокрытии денег организации, которые должны были пойти на уплату налогов.

По данным следствия, в 2014–2016 годах при просроченных долгах по НДС и НДФЛ в размере 10,5 миллионов рублей руководитель расплачивался с кредиторами в обход расчетных счетов "Тюменьэнергостроя", с которых могли списать деньги для погашения долга. Сумму сокрытых налогов оценили в более чем 9,7 миллионов рублей.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу", — сообщается на сайте регионального СК.