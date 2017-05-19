Лишиться свободы может тоболяк, натравивший собаку на полицейского

В Тобольске перед судом предстанет 45-летний местный житель, который, будучи подвыпившим, напустил пса на участковую при исполнении.

В конце марта в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в жилом доме разбили окно. Приехавшая на место 29-летняя сотрудница полиции долго стучалась в дом, но дверь ей так и не открыли. Когда она собралась уходить, к ней вышел нетрезвый приятель хозяина дома и, ничего не сказав женщине, скомандовал "взять!" собаке друга.

"Собака кусала женщину, а мужчина стоял и смотрел. Только после слов полицейской, что она вызовет подмогу и пса застрелят, мужчина оттащил от нее собаку. У потерпевшей медики обнаружили многочисленные укусы", — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

До десяти лет лишения свободы предусматривает предъявляемая мужчине статья 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).