Житель Ямала погиб, пытаясь согреться в трансформаторной будке

Накануне вечером в Салехарде тело 26-летнего мужчины нашли в трансформаторной подстанции.

Следователям удалось установить личность погибшего и обстоятельства трагедии. В этот день молодой человек в компании двух приятелей выпивал на улице. Чтобы согреться, компания проникла в трансформаторную будку. Там мужчина оказался под воздействием 6 тысяч вольт, а его знакомый, который попытался ему помочь, также получил травму и оказался в больнице.

"В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц АО "РСК Ямала", в чьи обязанности входит воспрепятствование доступа посторонних лиц в объект повышенной опасности", — комментируют в СУ СК по ЯНАО.