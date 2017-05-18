Житель Ямала погиб, пытаясь согреться в трансформаторной будке

12:45 18 мая 2017
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Накануне вечером в Салехарде тело 26-летнего мужчины нашли в трансформаторной подстанции.

Следователям удалось установить личность погибшего и обстоятельства трагедии. В этот день молодой человек в компании двух приятелей выпивал на улице. Чтобы согреться, компания проникла в трансформаторную будку. Там мужчина оказался под воздействием 6 тысяч вольт,  а его знакомый, который попытался ему помочь, также получил травму и оказался в больнице.

"В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц АО "РСК Ямала", в чьи обязанности входит воспрепятствование доступа посторонних лиц в объект повышенной опасности", — комментируют в СУ СК по ЯНАО.

Теги: гибель человека , несчастный случай , Ямал
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