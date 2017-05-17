На Войновке двое тюменцев похитили больше 800 кг железнодорожных путей

Накануне в Тюмени на станции Войновка транспортная полиция застигла мужчин, грузивших в свое авто детали железнодорожных путей. В ходе разбирательства выяснилось, что за пару недель молодые люди унесли с территории парка около 840 килограммов черного металла.

Мужчины 1989 и 1991 годов рождения сознались, что сдавали похищенное в пункт приема металлолома, а вырученные деньги тратили на личные нужды. На молодых людей завели уголовное дело за кражу.

Фото: пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте