Глава МЧС России встретился с пострадавшими от паводка в Ишиме семьями

Сегодня с рабочим визитом в подтопленный разлившейся рекой Ишим прибыл министр России по ЧС Владимир Пучков.

Во время визита Пучков вместе с Владимиром Якушевым осмотрели один из пунктов временного размещения в гостинице "Ишим" и встретились с проживающими там семьями. Губернатор и глава МЧС ответили на вопросы ишимцев, рассказали о борьбе с паводком, о планах по ликвидации его последствий и перспективных задачах по предупреждению таких бедствий в будущем. Якушев отметил, что в дальнейшем гидротехнические сооружения в районе будут усилены — их нарастят до отметки 11–11,5 метров, сообщает "Тюменская линия".

"Благодарю ишимцев за терпение, выдержку и мужество, проявленные в чрезвычайной ситуации. Жители города и Ишимского района помогли спасателям в борьбе со стихией", — обратился к ишимцам Пучков.

В рамках визита министр проведет совместное выездное заседание рабочей группы Правительственной комиссии, комиссии по ЧС и оперативного штаба Тюменской области, где обсудят ход паводка и принимаемые в борьбе со стихией меры, сообщают в пресс-службе губернатора.

Отдельным вопросом станет ситуация с паводком на территории Абатского района и подготовка к пиковому подъему реки в Викуловском районе. Якушев расскажет о социальных выплатах и обеспечении жильем пострадавших граждан.

Добавим, что на 16 мая уровень воды в реке Ишим в районе города снизился за сутки на 10 сантиметров и составил 948 сантиметров. В Абатском районе вода за последние сутки поднялась на два сантиметра до отметки 1147 сантиметров (опасный уровень — 1225 сантиметров). В Викуловском районе уровень воды поднялся на 48 сантиметров и составляет 778 сантиметров при опасной отметке в 1100 сантиметров.