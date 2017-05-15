В Викуловском районе действует режим ЧС

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

В еще одном районе Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, вода в реке Ишим на территории Викуловского района поднялась на 38 сантиметров, сейчас ее уровень составляет 730 сантиметров при опасной отметке в 1100 сантиметров, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, что пик паводка здесь ожидают в ближайшие три дня. В районном центре уже укрепили дамбы на одной из улиц — дома на ней расположены вплотную к реке. При этом для других деревень и сел района угрозы подтопления нет.

Добавим, что до этого режим ЧС в связи с паводком в регионе был введен в Ишиме, Ишимском, Казанском и Абатском районах.