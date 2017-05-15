В Викуловском районе готовятся к надвигающемуся паводку

В Викуловском районе завершили работы по укреплению дамб на одной из улиц районного центра. Дома на ней расположены вплотную к реке Ишим, уж разлившейся на нескольких территориях области. Ожидается, что к этому участку волна придет завтра или среду.
"В районном центре планомерно приводили в нормативное состояние все гидротехнические сооружения, поднимали их до отметки 11 метров, — рассказал вылетевший в Викулово из Ишима Владимир Якушев. — Одна из самых сложных точек — ситуация на улице Ишимской. Ожидается рекордный уровень воды, она будет подпирать. Если береговую линию на этом участке не поднять, то некоторые дома подтопит, а этого нельзя допустить".
Как сообщает пресс-служба губернатора, всех жителей оповестили о приближающемся паводке заблаговременно, подготовлены пункты временного размещения, склады для имущества и место, где можно разместить домашний скот.
"Посмотрел эти склады, они большие, там сухо, имущество будет в полной сохранности до спада уровня реки. Но мы ставим максимальную задачу — сделать все необходимое, чтобы вода в Викулово не зашла", — отметил губернатор.
По словам главы Викуловского района Александра Криволапова, для других деревень и сел района угрозы подтопления нет.
Напомним, ранее режим ЧС в связи с паводком ввели в Ишиме, Ишимском, Казанском и Абатском районах.
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