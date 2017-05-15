У задолжавшего банку тюменского предпринимателя арестовали половину таксопарка

В Тюмени судебные приставы провели спецоперацию по аресту имущества тюменца, задолжавшего около 4 миллионов рублей местному банку. На его средства он организовал собственный бизнес: купил 15 автомобилей марки Ford Mondeo и сдавал их по договору аренды одному из известных сервисов такси.

"Мужчина оборудовал автомобили специальными средствами связи, нанял водителей и получал стабильный доход, однако долг отдавать не спешил, на связь с банком не выходил, автомобили от судебных приставов скрывал", — рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Так как арестовать имущество по месту юридической регистрации фирмы было проблематично, судебные приставы выехали в разные районы города, где по заготовленному плану арестовали семь машин.

Неожиданностью арест автомобилей стал для водителей, лишившихся транспорта.

"Устроился на работу водителем в это такси буквально вчера. Никогда бы не подумал, что у такого крупного перевозчика есть какие-то проблемы в финансовой сфере", — поделился один из них.

Должника судебным приставам удалось застать в офисе.

"Ему было выдвинуто требование в течение часа доставить сотрудникам УФССП по Тюменской области оставшиеся восемь автомобилей, на что владелец предоставил судебным приставам еще два автомобиля. Остальные автомобили владелец скрыл. На него составили протокол", — отметили в ведомстве.

Все арестованные авто передадут для дальнейшей реализации для погашения долга перед банком.