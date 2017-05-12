Ишимскую аптеку оштрафовали за отсутствие медикаментов из обязательного ассортимента лекарств

Ишимская межрайонная прокуратура в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения закона в аптеке ООО "Панацея".

Согласно Федеральному закону "Об обращении лекарственных средств" аптечные организации обязаны обеспечивать установленный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

В аптеке ООО "Панацея" проверяющие выявили отсутствие четырех лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи. В аптеке не было таблеток фамотидина, бисакодила в свечах и таблетках, спиронолактона в капсулах и таблетках, а также противовирусного лекарства осельтамивир в порошках для приготовления суспензии и капсулах, что нарушает права граждан.

В отношении ООО "Панацея" было возбуждено административное дело по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ - арбитражный суд Тюменской области подверг организацию штрафу в размере 100 тыс. рублей.