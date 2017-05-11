В тюменском селе пожилая женщина погибла от рук грабителя с топором

Жестокое убийство произошло в селе Достовалово Викуловского района в этот понедельник, 8 мая. Там в одном из домов обнаружили зарубленную 80-летнюю женщину.

По горячим следам удалось разыскать преступника. Им оказался 27-летний местный житель. Как выяснилось, убийство было запланированным. В тот день молодой человек пришел к пенсионерке с топором наготове, чтобы, расправившись с ней, разжиться деньгами. Он нанес ей множественные удары орудием по голове, взял имущество и скрылся.

Сейчас молодой человек находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений. Как сообщает региональный СК, у мужчины уже была судимость.