Уголовное дело в отношении ректора ТИУ передали в суд

Фото: пресс-служба ТИУ

В Тюмени за злоупотребление должностными полномочиями перед судом предстанет ректор Тюменского индустриального университета Олег Новоселов. Руководителя опорного вуза обвиняют в махинациях, которые он совершил на должности проректора по научной работе бывшего ТюмГНГУ в 2014–2015 годах.

В марте 2014-го Новоселов по совместительству устроил в структурное подразделение вуза, экспериментальный завод буровой техники, своего подчиненного. Они условились, что выполнять там работы он не будет, при этом большую часть зарплаты станет ежемесячно передавать Новоселову.

"Он незаконно подписывал служебные записки на имя ректора о выплате старшему научному сотруднику дополнительно к зарплате единовременной выплаты в крупной сумме за якобы выполненные им работы", — сообщается в пресс-службе областной прокуратуры.

За год совместителю было выплачено более 2,7 миллионов рублей, из которых тот передал Новоселову 1 миллион 930 тысяч рублей.

В начале этого года преступление выявили в региональном управлении ФСБ. Новоселов признал вину и частично возместил вузу ущерб — 800 тысяч рублей, на его Lexus GS350 наложили арест. Сейчас ректор ТИУ находится под домашним арестом. Восемь томов материалов уголовного дела уже переданы в Центральный районный суд Тюмени.