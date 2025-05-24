Стоит ли доверять каплям от алкоголизма

В последнее время становятся популярными капли, обещающие избавить от алкогольной зависимости всего за 400-500 рублей. Продавцы утверждают, что их продукт способен вернуть человека к трезвой жизни.

Как предупреждает врач-токсиколог Михаил Кутушов, состав этих капель зачастую остается неизвестным. Продавцы ссылаются на "натуральные экстракты", не предоставляя достоверной информации о клинических испытаниях. Некоторые компоненты могут вызывать тошноту или неприятные ощущения при употреблении алкоголя, что схоже с действием препарата дисульфирам, используемого в официальной медицине. Однако применение таких веществ без контроля врача может привести к серьезным последствиям, включая нарушения работы печени и почек.

Подобные средства часто подаются как "незаметное решение", что нарушает этические нормы и может быть опасно для жизни. Реакция организма на такую "терапию" может быть непредсказуема, особенно у людей с сопутствующими заболеваниями. Эффект плацебо может временно уменьшить тягу к алкоголю, но без реальной терапии и поддержки - это лишь иллюзия, - сообщает АиФ-Тюмень.

На сегодняшний день ни одно из подобных средств, продаваемых в интернете без рецепта, не получило официального одобрения Минздрава. Их безопасность и эффективность не подтверждены научными исследованиями, а производство часто не подлежит контролю.