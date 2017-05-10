В Туре нашли тело двухлетнего ребенка

В Тюмени тело малолетнего мальчика с признаками утопления обнаружили вчера вечером, 9 мая, в Туре. Ребенка нашли в районе улицы Береговой, тянущейся вдоль частного сектора от моста Челюскинцев до Профсоюзного моста.

Сейчас по факту проводится процессуальная проверка. Родственников погибшего мальчика уже разыскали, сейчас с ними работают следственные органы.

"В настоящий момент выясняются и уточняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы местных жителей", — сообщают в региональном СК.