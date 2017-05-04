В Югре прикрыли мини-завод поддельной водки

Цех по производству и розливу алкогольной продукции полиция обнаружила в промышленной зоне Сургута. Стоимость найденной там контрафактной партии алкоголя оценили в 20 миллионов рублей.
В цехе полицейские и бойцы ОМОНа застали за работой семерых граждан Таджикистана, находящихся в России нелегально.
"Для производства известных марок водки использовалась вода из системы отопления, а также спирт, которые смешивались в пластмассовой бочке. В результате получалась жидкость с содержанием 35–38 % алкоголя. В дальнейшем она вручную разливалась в тару, маркировалась и направлялась на реализацию", — рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО — Югре.
Всего полицейские изъяли более 90 тысяч бутылок крепкой алкогольной продукции.
Уголовные дела завели на шестерых местных жителей, организовавших подпольный цех. Один из них сейчас находится под стражей.
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