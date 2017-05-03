На 11-летнего сургутянина упал школьный забор

Вчера вечером, 2 мая, в Сургуте на ребенка упала секция школьных ворот. Инцидент произошел на территории школы № 15. Окружным СК была организована процессуальная проверка.

"В ходе проверки установлено, что 11-летний мальчик вместе со своими друзьями катался на территории школы на велосипеде. В тот момент, когда он стоял возле школьного забора, со стороны улицы на забор начал залезать другой ребенок, после чего данная секция забора повалилась, упав на ребенка, находившегося на территории школы", — сообщают в пресс-службе СК.

Мальчик был госпитализирован, он получил сотрясение мозга, пишет siapress.ru.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Им предстоит оценить действия лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания учащихся на территории школы.