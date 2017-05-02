Бывшего председателя дач "Черемушки-2" наказали за завышенные тарифы

С жалобой на завышение тарифов на электроэнергию в СОТ "Черемушки-2" в прокуратуру Тюменского района обратилась одна из членов товарищества. В ходе проверки подозрения в сторону председателя дач подтвердились.

"Согласно распоряжению Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО — Югры и ЯНАО за электрическую энергию для потребителей, приравненных к населению, установлен тариф в размере 2,58 руб./кВт·ч. Между тем СОТ "Черемушки-2" взимало плату за электрическую энергию в размере 3,20 руб./кВт·ч", — комментируют ситуацию в областной прокуратуре.

Председателя товарищества переизбрали, а бывший председатель понес административную ответственность. На полгода он лишен права управлять юридическим лицом.