Хищение электроэнергии на 5,6 млн рублей выявили и пресекли в Тюменской области

В первом полугодии 2024 года "Россети Тюмень" выявили 70 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Общий объем ущерба составил 2,1 млн киловатт-часов, что в денежном эквиваленте оценивается в 5,6 млн рублей. Материалы по всем выявленным фактам специалисты компании направили в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности, сообщает пресс-служба компании.

Всего с января по июнь в регионе выявлено 60 случаев самовольного подключения к сетям и 10 фактов безучетного потребления электроэнергии. В 97 % случаев нарушителями являются физлица. Самый крупный факт энерговоровства зарегистрирован в Тюменском районе. Жительница села Луговое самовольно подключила частный дом к инфраструктуре "Россети Тюмень" и похитила 68 тысяч киловатт-часов на сумму 166 тысяч рублей.

В компании поясняют, что безучетное и бездоговорное потребление наносят ущерб всем жителям региона. В первую очередь, страдают добросовестные потребители, качество электроснабжения которых снижается из-за несанкционированных действий в электрических сетях. Кроме того, это может стать причиной пожара, а самовольное подключение к энергоинфраструктуре может стоить нарушителям здоровья и даже жизни.

Сообщить о выявленных случаях воровства электроэнергии можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.