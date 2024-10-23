Электросетевые компании перед зимой провели ремонт сетей в садоводчествах Тюмени

Чтобы обеспечить тюменцам комфортные условия в холодное время года, в Тюмени проводится большая работа по подготовке электросетевого хозяйства к работе в зимний период, сообщает администрация города.

На штабе по ЖКХ заместитель главы Тюмени Дмитрий Ильин напомнил, что прошлые зимы выявили проблемы электросетевого хозяйства во многих садоводческих обществах Тюмени. Он отметил, что где-то сети находятся в ветхом состоянии, где-то растёт количество неконтролируемых, хаотичных подключений к сетям. Строительство в дачных обществах осуществляется без разрешений, собственники могут обозначать нагрузку своих объектов только декларативно. В связи с этим к ветхости сетей добавляется и несоответствие заявленной и фактически потребляемой мощности.

Чтобы минимизировать негативные явления, компании "СУЭНКО" и "Россети" запланировали мероприятия по ремонту и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Наибольшая их часть выполнена, сообщили в администрации города.