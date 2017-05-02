Пьяный тюменец сражался с эвакуаторщиками за свой Nissan

За начало майских праздников тюменским автоинспекторам попалась почти сотня нетрезвых или отказавшихся проверяться на опьянение водителей.

В Тюмени в ночь на 1 мая на улице Николая Зелинского Nissan въехал в припаркованный Chevrolet. О случившемся в полицию сообщили очевидцы. Прибывшие на место инспекторы ДПС задержали 20-летнего тюменца. Сначала молодой человек вел себя адекватно, но не сумел совладать с собой, когда начали эвакуировать его авто.

"Он запрыгнул на эвакуатор, побегал по крыше своей машины, но не ограничился этим: обозвал сотрудника службы эвакуации "псиной" и затеял с ним потасовку. Автоинспекторам пришлось надеть на автомобилиста наручники", — рассказывают в пресс-службе областной автоинспекции.

Показания алкотестера составили 0,57 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Еще один инцидент произошел вчера в заречной части города. Там жители дома на улице Шишкова сочли угрозой для играющих во дворе детей пьяного водителя.

Прибывшим по вызову сотрудникам ГИБДД 42-летний автомобилист сообщил, что просто чинил печку, но местные жители подтвердили, что водитель постоянно ездит по двору в нетрезвом виде.

"Свой отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина сопроводил неоднократной демонстрацией кукиша своим соседям по двору и сотрудникам ГИБДД. Впрочем, это не избавит его ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения", — комментируют в пресс-службе автоинспекции.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области