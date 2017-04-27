В Тюмени разыскали водителя дорогой иномарки, наехавшего на 10-летнего велосипедиста

Автоинспекторы нашли водителя автомобиля, который сбил юного велосипедиста у дома №57А на улице 50 лет Октября и скрылся с места ДТП. Напомним, инцидент произошел в минувшее воскресенье.

Благодаря записи с камеры видеонаблюдения ГИБДД вычислили Lexus, на котором совершили наезд на 10-летнего мальчика. Ребенок получил травму головы.

"Как пояснила мама мальчика, после столкновения велосипеда с автомобилем из машины вышли двое мужчин и сказали ребенку, что он повредил автомобиль, и родители должны будут возместить ущерб. Испугавшись, мальчик сел на велосипед и уехал с места аварии", — рассказали в областной автоинспекции.

Ничего о происшествии в ГИБДД не сообщил и водитель иномарки. За оставление места ДТП 35-летнего мужчину уже лишили прав на год. Административное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия продолжается.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области