В Тюмени разыскивают водителя, сбившего 10-летнего мальчика

В областном центре в воскресенье, 23 апреля, неустановленный автомобиль сбил ребенка на улице 50 лет Октября. Авария произошла у дома № 57А в половине пятого дня. Водитель с места происшествия скрылся. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, у 10-летнего мальчика травма головы.

Очевидцев ДТП просят обратиться в отделение по розыску полка ДПС по телефонам: 794-686, 794-580 либо по телефону дежурной части ГИБДД 794-610.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области