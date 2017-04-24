В Тюмени разыскивают водителя, сбившего 10-летнего мальчика

10:13 24 апреля 2017
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В областном центре в воскресенье, 23 апреля, неустановленный автомобиль сбил ребенка на улице 50 лет Октября. Авария произошла у дома № 57А в половине пятого дня. Водитель с места происшествия скрылся. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, у 10-летнего мальчика травма головы.

Очевидцев ДТП просят обратиться в отделение по розыску полка ДПС по телефонам: 794-686, 794-580 либо по телефону дежурной части ГИБДД 794-610.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Теги: дети , пешеходы , розыск , ДТП
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