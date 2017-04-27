В Тюмени ищут очевидцев возможного похищения человека в центре города

В Тюмени региональные следственные органы проводят доследственную проверку по сообщению о похищении неустановленного лица.

Вероятное похищение произошло 14 марта этого года вечером недалеко от дома № 68 на улице Профсоюзной. Из машины Mercedes-Benz G-Wagen вышел мужчина и начал избивать мужчину, который шел по тротуару. От полученных ударов он упал. Тогда из Mercedes вышел еще один мужчина, вместе они насильно посадили избитого в автомобиль и увезли в сторону улицы Республики.

"Сотрудники следственного отдела обращаются к гражданам с целью установления очевидцев происшествия, а также лица, в отношении которого совершены противоправные действия", — сообщают в региональном СК.

В случае имеющейся информации об обстоятельствах произошедшего, следственное управление просит обратиться по следующим телефонам: 8(904)491-43-25 (дежурный по следственному управлению), 8(3452) 45-28-44, 8(3452) 45-28-48 (следственный отдел по Центральному АО г. Тюмень). Конфиденциальность гарантируется.