В тюменском суде рассмотрят дело о похищении ребенка

В Ленинский районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении Замиры Бакиевой. Она обвиняется в похищении малолетнего (п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО .
Первое судебное заседание назначено на 23 августа. Рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме.
По версии следствия, вечером 24 июня 38-летняя Замира под предлогом проводить домой увела из квартиры друзей зашедшую к ним с детьми девочку к себе домой, гребенок находился там до момента задержания женщины.
С момента задержания обвиняемая находится в СИЗО.
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