В тюменском суде рассмотрят дело о похищении ребенка

10:55 18 августа 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Ленинский районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении Замиры Бакиевой. Она обвиняется в похищении малолетнего (п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО .

Первое судебное заседание назначено на 23 августа. Рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме.

По версии следствия, вечером 24 июня  38-летняя Замира под предлогом проводить домой увела из квартиры друзей зашедшую к ним с детьми девочку к себе домой, гребенок находился там до момента задержания женщины.

С момента задержания обвиняемая находится в СИЗО. 

Теги: дети , похищение человека
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2022