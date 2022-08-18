В тюменском суде рассмотрят дело о похищении ребенка

В Ленинский районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении Замиры Бакиевой. Она обвиняется в похищении малолетнего (п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО .

Первое судебное заседание назначено на 23 августа. Рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме.

По версии следствия, вечером 24 июня 38-летняя Замира под предлогом проводить домой увела из квартиры друзей зашедшую к ним с детьми девочку к себе домой, гребенок находился там до момента задержания женщины.

С момента задержания обвиняемая находится в СИЗО.