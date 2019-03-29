В Тюмени расследовали похищение предпринимателя в торговом центре

В областном центре в суд будет передано уголовное дело в отношении четырех граждан Таджикистана, которые обвиняются в похищении бизнесмена с целью вымогательства.

Инцидент произошел 25 августа 2018 года вечером в одном из торговых центров города. Применяя насилие, опасное для здоровья, они похитили генерального директора коммерческой организации. Предпринимателя затащили в автомобиль и вывезли в с/о "Березняки-2". Там его удерживали и избивали, требуя деньги в размере 180 тысяч рублей и передачи им 10% от его прибыли. Через какое-то время бизнесмену удалось освободиться и сбежать от похитителей. Местные жители вызвали ему скорую помощь.

21 сентября 2018 года похитители были задержаны. 61-летний мужчин, двое его сыновей 1984 и 1985 годов рождения, а также их общий знакомый 1981 года рождения обвиняются по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. УК РФ 126 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для здоровья), ч.2 ст.162 УК РФ (разбой), п.п."а", "в" ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство), сообщает СУ СКР по Тюменской области.