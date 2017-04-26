Отказавшийся дуть в алкотестер тюменец получил три года колонии

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени три года и один месяц в колонии общего режима проведет 26-летний местный житель, которого во второй раз поймали пьяным за рулем.

В марте автомобиль Daewoo Nexia под управлением молодого человека остановили автоинспекторы на Московском тракте. Состояние водителя сотрудникам ГИБДД показалось подозрительным, и ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, от чего тюменец отказался.

Как выяснилось позже, в 2013 году мужчина уже лишался водительских прав при схожих обстоятельствах, когда не стал проверяться на алкотестере. Вдобавок к этому у него была непогашенная судимость. В 2014 году ему дали условный срок за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Столь внушительный срок на этот раз у него вышел по совокупности приговоров, рассказали в областной прокуратуре.