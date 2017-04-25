Тюменец, расправившийся ради денег с матерью приятеля, был под наркотиками

13:11 25 апреля 2017
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В Тюмени за убийство, сопряженное с разбоем, перед судом предстанет 30-летний местный житель.

Напомним, в конце января молодой человек учинил жестокую расправу над женщиной в квартире на улице Николая Ростовцева. Он пришел к знакомому взять взаймы денег, однако приятеля дома не оказалось. Дверь открыла его пожилая мать. Мужчина избил пенсионерку и задушил ее шнурком от своих спортивных штанов, после чего, посчитав, что она все еще жива, много раз ударил ее кухонным ножом. У женщины он украл золотую цепочку и кошелек.

Как рассказали в областной прокуратуре, все это мужчина проделал в состоянии наркотического опьянения. На налетчика вышли благодаря видеоматериалам банка, в котором он снял деньги с карточки погибшей.

Теги: наркотики , разбой , убийство
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