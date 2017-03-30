Тюменец нещадно расправился с пожилой женщиной ради золотой цепочки и кошелька

В Тюмени следственные органы завершили расследование убийства пенсионерки, случившегося в районе МЖК в конце января.

Напомним, исколотое тело 64-летней женщины обнаружили в квартире дома на улице Николая Ростовцева. По горячим следам оперативникам удалось задержать подозреваемого в преступлении — 29-летнего местного жителя.

Как оказалось, 30 января молодой человек пришел к своему знакомому взять взаймы денег. Дверь открыла мать приятеля, которая сказала, что сына нет дома. Мужчина захотел разжиться деньгами во что бы то ни стало и решился на убийство. Он избивал пенсионерку и душил ее шнурком от своих спортивных штанов, пока она не перестала подавать признаки жизни. На этом мужчина не остановился. Он принес из кухни нож и много раз ударил им пожилую женщину. Затем он похитил ее золотую цепочку и кошелек. В нем была банковская карта, с которой он снял 45 тысяч рублей.

Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщает СК по Тюменской области.