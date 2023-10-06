Тюменец зарезал соседа, который поскандалил с его женой из-за собак

Житель Тюмени нанес не менее пяти ударов ножом своему соседу, который в очередной раз поскандалил с его женой, и вообще, по словам обвиняемого в убийстве, часто нарушал общественный порядок.

Вечером 30 сентября 43-летний Владимир узнал со слов жены, что она поссорилась с соседом из-за того, что он выгуливает во дворе своих бойцовских собак без намордника, и решил заступиться за свою супругу. Встреча мужчин и словестная перепалка завершились убийством.

В суде отмечают, что Владимир вину в совершении убийства признает и раскаивается. По его словам, сосед систематически конфликтовал с ним и его супругой, оскорблял и унижал его семью, часто громко слушал музыку и ежедневно пил, а инцидент с собаками стал "последней каплей".

Суд отправил обвиняемого в СИЗО.