Пьяный тюменец обокрал салон сотовой связи, в котором работал

В Тюмени сообщение о краже из салона сотовой связи поступило в полицию в минувшую среду ночью. Из магазина пропали аксессуары для мобильников на 50 тысяч рублей.

Вора быстро задержали. Им оказался 27-летний тюменец, который трудился в этом салоне. Полицейским он рассказал, что поехал красть после того, как напился в баре.

Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.