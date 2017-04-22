Пьяный тюменец обокрал салон сотовой связи, в котором работал

16:55 21 апреля 2017
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В Тюмени сообщение о краже из салона сотовой связи поступило в полицию в минувшую среду ночью. Из магазина пропали аксессуары для мобильников на 50 тысяч рублей.

Вора быстро задержали. Им оказался 27-летний тюменец, который трудился в этом салоне. Полицейским он рассказал, что поехал красть после того, как напился в баре.

Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Теги: кража , сотовая связь
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