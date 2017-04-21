Купивший запрещенную к вылову рыбу тюменец понес уголовную ответственность

В Тюменской области в незаконном приобретении рыбы, занесенной в Красную книгу РФ, признали виновным местного жителя.

В январе автомобиль под его управлением в Ярковском районе остановили сотрудники ГИБДД. При досмотре в салоне они обнаружили одного 8-килограммового сибирского осетра. Мужчина рассказал, что купил его у браконьера в Демьянке.

Напомним, что повсеместно в течение года у нас запрещен вылов сибирского осетра, стерляди, нельмы и муксуна. Уголовная ответственность предусмотрена и за его приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу.

Как рассказали в областной прокуратуре, размер ущерба, причиненного природе, оценили в 20 тысяч рублей. Ущерб мужчина возместил, но его ждут еще и 320 часов бесплатных общественно полезных работ. Дело относительного самого браконьера еще расследуется.