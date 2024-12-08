Как обстоят дела на рынке сибирского промысла, рассказала специалист

О состоянии рынка сибирского промысла, рассказала журналисту заместитель руководителя Тюменского филиала "Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии", кандидат биологических наук Яна Капустина.

"Сокращение количества осетра, муксуна и нельмы произошло не одномоментно — это был постепенный процесс. Основная причина сокращения ценных видов промысловых рыб ННН-промысел: незаконный, неконтролируемый, нерегулируемый. С появлением „теневых“ рынков сбыта объемы браконьерского вылова увеличились. Частично, конечно, это касается муксуна — было нарушено состояние его нерестилищ от гравийной добычи в Томской области", — пояснила Яна Капустина.

При этом специалист отметила, что есть виды рыб, популяция которых остается на стабильном уровне, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Карповые, щука, окуневые находятся на высоком промысловом уровне, и существует значительный резерв для их освоения. Улучшаются условия обитания, растет кормовая база, появляются новые районы нагула и нереста, рыба интенсивно продвигается в северные широты. Даже природные „катаклизмы“, такие как замор, паводок или, наоборот, низкий уровень водности существенно не влияют на их запасы, за счет того, что эти виды — короткоцикловые", — уточняет Яна Капустина.