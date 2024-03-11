В Тюмени компанию обязали выплатить 2,4 млн рублей за вред реке от понтонной переправы

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт причинения ущерба водным биологическим ресурсам из-за эксплуатации понтонно-мостовой переправы через реку Тура и через суд настояла на взыскании с ООО "Мостспецтехника" 2,4 млн рублей.

Нижне-Обский филиал ФГБУ "Главрыбвод" установил, что компания при организации и эксплуатации понтонной переправы через реку Тура ухудшает условия обитания и воспроизводства водных биоресурсов, теряются места нереста и размножения, зимовки, нагульных площадей, нарушается миграция, ухудшается гидрохимический и гидрологический режимы водного объекта. Ущерб водным биологическим ресурсам превысил 2,4 млн рублей.

Природоохранная прокуратура руководителю организации внесла представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого юридическим лицом согласована необходимая экологическая документация, эксплуатация понтонно-мостовой переправы через реку Тура прекращена. Исковое заявление прокуратуры о взыскании с организации причиненного ущерба суд удовлетворил, исполнение судебного решения на контроле, сообщили в облпрокуратуре.