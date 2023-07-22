Как определить свежесть рыбы, рассказал тюменский эксперт

Первое, на что стоит обратить внимание, это цвет и прозрачность глаз. "Они должны быть не мутные, такого живого цвета. Если они серые, помутневшие, то рыбу мы не берем. Дальше смотрим на упругость. Нажали пальцем, она обратно отскочила", - рассказал управляющий аквафермой "Рыбное подворье" Шамиль Магомадов.

Также нужно осмотреть на жабры. У свежей рыбы они ярко бордового цвета. Если они серые, переходящие в белый цвет, то такой экземпляр не нужно покупать.

"Но если есть возможность, то покупайте живую рыбу. Сейчас во всех сетях ставят аквариумы и берете ее живую, не ошибетесь", - подчеркнул управляющий.

На акваферме "Рыбное подворье" в Червишево в месяц производят более 1 тонны рыбы. На предприятии выращивают стерлядь, форель, осетра. Их в свежем и переработанном виде продают в собственном магазине, сообщает "Тюменская линия".