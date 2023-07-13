Сотрудники Россельхознадзора обнаружили около 800 кг пеляди неизвестного происхождения

В июне 2023 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре с помощью ФГИС "Меркурий" выявили введение в оборот 790 кг рыбы неизвестного происхождения.

"Предприятием по переработке рыбы ИП Ивановой О.В. (Тюменская область, Бердюжский район) в нарушение требований Технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ТС 040/2016, в системе "Меркурий" добавлено две партии пеляди мороженной в количестве 370 кг и 420 кг неизвестного происхождения. При этом, при внесении сведений в ФГИС "Меркурий" указан номер аннулированного сертификата на производство партии пеляди мороженной в количестве 4000 кг, входящие ветеринарные документы отсутствуют", сообщает пресс-служба РСН.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и проведено информирование.