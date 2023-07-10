Где поймать рыбу мечты, рассказал опытный рыбак

Знание нескольких рыболовных правил позволит добыть не только вездесущего ротана, но и крупного леща, язя, окуня, чебака, налима и даже очень капризного метеозависимого карася, рассказывает житель областного центра Виталий.

В нашей Туре водится достаточное разнообразие пресноводных рыб, но в пищу их лучше не употреблять. В черте города слишком большой пресс на реку и ее обитателей оказывают сточные воды, в том числе ливневой канализации.

Под Тюменью есть множество относительно чистых водоемов – речных стариц, природных озер и живописных песчаных карьеров, куда энтузиасты запустили даже несвойственные Сибири виды рыб: толстолобика, белого амура и сазана.

Также есть несколько рыбных хозяйств, где арендаторы предоставляют услуги платной рыбалки: у деревни Костылево, Перевалово и в Исетском районе. Но это удовольствие на любителя с толстым кошельком.

Бесплатно можно порыбачить на озере Кривом, Андреевском, на Туре, на небольшой речке Усалке и у переправы через Тобол, сообщает "Тюменская область сегодня".