Бизнесмену, пытавшемуся сговориться с работником банка для отмывания денег, дали срок

В Тюмени к полутора годам условно суд приговорил предпринимателя из Ноябрьска. Директора ямальского ООО "Запсибсервис" признали виновным в приготовлении к подкупу и отмыванию денег.

В 2015 году фирма получила в тюменском отделении "Запсибкомбанка" платежный терминал для операций по банковскому счету и переправила его в Барселону. Осенью за использование терминала для расчетов за границей неустановленные лица перечислили на счет "Запсибсервиса" почти 9 миллионов рублей. Из-за подозрения на отмывание денег операции по терминалу приостановили, и предприниматель не смог снять перечисленные деньги.

Чтобы все-таки их обналичить, мужчина решил сговориться с работником банка. За помощь он пообещал ему еженедельно выплачивать по 250 тысяч рублей. О случившемся сотрудник "Запсибкомбанка" сообщил в ФСБ. Директор фирмы увеличил сумму вознаграждения до 400 тысяч рублей, но после этого его действия пресекли сотрудники РУФСБ.

Помимо условного срока, мужчине назначили штраф в 100 тысяч рублей. Сейчас правоохранительные органы ищут сообщника предпринимателя, который также был замешан в попытке подкупа.