Тюменца пытались достать из ледяной реки несколько часов

Вчера просьба о подмоге поступила в ТОСЭР в десять часов вечера из Тюменского района. В селе Онохино в плену реки оказался местный житель. Не сообщается, как он туда попал, однако вытащить его стоило спасателям большого труда.

Вначале мужчину пытались достать пожарные отдельного поста, но своими силам у них это не получилось. Спасательная операция с прибывшими специалистами экстренного реагирования завершилась только после полуночи. При помощи лодки мужчину доставили на берег и передали медикам.