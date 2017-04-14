Тюменца пытались достать из ледяной реки несколько часов

15:29 14 апреля 2017
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pixabay.com

Вчера просьба о подмоге поступила в ТОСЭР в десять часов вечера из Тюменского района. В селе Онохино в плену реки оказался местный житель. Не сообщается, как он туда попал, однако вытащить его стоило спасателям большого труда.

Вначале мужчину пытались достать пожарные отдельного поста, но своими силам у них это не получилось. Спасательная операция с прибывшими специалистами экстренного реагирования завершилась только после полуночи. При помощи лодки мужчину доставили на берег и передали медикам.

Теги: весна , лед , спасатели
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