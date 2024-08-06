Тюменские спасатели в Челябинской области участвуют в ликвидации последствий ливней

Фото - Поисково-спасательная служба Тюменской области

Тюменские спасатели помогают в Челябинской области ликвидировать последствия ЧС, где из-за проливных дождей подтопленными оказались несколько муниципалитетов.

Специалисты из Тюменской области сегодня трудятся в городе Коркино. "Каждый день осуществляем откачку сточных вод из частного сектора, а также из многоквартирных домов", - рассказал спасатель 1 класса, начальник поисково-спасательной группы Тюменского поисково-спасательного отряда ГКУ ТО "ТОСЭР" Алексей Копытов.

Всего для работы в Челябинской области задействованы 8 спасателей учреждения.