Тюменские спасатели в Челябинской области участвуют в ликвидации последствий ливней

13:19 06 августа 2024
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Фото - Поисково-спасательная служба Тюменской области

Тюменские спасатели помогают в Челябинской области ликвидировать последствия ЧС, где из-за проливных дождей подтопленными оказались несколько муниципалитетов.

Специалисты из Тюменской области сегодня трудятся в городе Коркино. "Каждый день осуществляем откачку сточных вод из частного сектора, а также из многоквартирных домов", - рассказал спасатель 1 класса, начальник поисково-спасательной группы Тюменского поисково-спасательного отряда ГКУ ТО "ТОСЭР" Алексей Копытов. 

Всего для работы в Челябинской области задействованы 8 спасателей учреждения.

Теги: дождь , спасатели , Челябинск
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