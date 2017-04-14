Похититель оградок с тюменских кладбищ отправится в колонию на три года

13:36 14 апреля 2017
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За кражи с кладбищ отбывать наказание в колонии-поселении будет 48-летний житель Тюменского района.

Промышлять воровством фрагментов могильных оградок мужчина начала в конце декабря прошлого года. За несколько недель он оставил дыры в ограждениях на 26 могилах Борковского кладбища и кладбищ вблизи сел Щербак и Каскара. Похищенное мужчина сдавал в пункт приема металла.

Общую сумму ущерба оценили в 450 тысяч рублей. В ходе следствия 14 фрагментов оградок удалось найти и вернуть пострадавшим. Еще части потерпевших ему придется возместить 150 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура.

Теги: кража , кладбище , колония
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