Тюменец, сбивший пристава на арестованном фургоне, получил условный срок

Два года лишения свободы условно суд назначил 36-летнему жителю Тюмени, оказавшему отчаянное сопротивление судебному приставу.

Напомним, эта история произошла в декабре прошлого года. Мужчина купил в кредит автофургон Peugeot, но расплатиться за него не сумел. В дело вмешались приставы. Когда специалист ведомства осматривала машину, чтобы ее арестовать, тюменец, не пожелавший отдавать автомобиль, решил просто уехать. Попутно он сбил пристава — от удара капотом женщину отбросило в сторону.

Как рассказали в областной прокуратуре, уменьшить срок помогло то, что мужчина раскаялся и публично извинился перед пострадавшей. Еще одним смягчающим обстоятельством стало то, что на иждивении у тюменца трое малолетних детей.