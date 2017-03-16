Должник, сбивший пристава на фургоне, предстанет перед судом

12:25 16 марта 2017
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pixabay.com

Прокуратура Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего Виталия Прилепова, который решился на отчаянные действия, чтобы не отдавать свой автомобиль для погашения долга.

Мужчина задолжал крупную сумму по кредиту на покупку автофургона Peugeot в одном из банков. В декабре его пригласили туда для осмотра машины.Туда же прибыла и 26-летняя судебный пристав-исполнитель, чтобы наложить арест на фургон, сообщает областная прокуратура. Прилепов, не желая отдавать автомобиль, решил просто уехать. Скрываясь на своем авто, он наехал на пристава. От удара капотом женщину отбросило в сторону, она упала, сильно ударившись спиной. Прилепов тем временем уехал. Чтобы закрепить результат, он разобрал фургон и продал его.

В тот же день женщина обратилась в следственные органы. На мужчину завели уголовное дело по статье 296 УК РФ (угроза причинением вреда здоровью, совершенная в отношении судебного исполнителя в связи с исполнением решения суда, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Она предусматривает принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.

Теги: должники , судебные приставы , уголовное дело
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