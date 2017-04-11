На тюменских дорогах из-за неуступчивых водителей произошли две серьезные аварии

Вчера в Абатском районе столкнулись автомобили Chevrolet Lanos и Lada Kalina. Авария случилась около восьми утра на 25-м километре дороги Банниково — Маслянский. Причиной стало нарушение очередности проезда.

Выезжавший со второстепенной дороги 24-летний водитель Chevrolet не предоставил преимущество Lada. У находившейся в ней 64-летней пассажирки перелом ребер и разрыв селезенки.

Нарушение очередности проезда перекрестка стало причиной ДТП в Ялуторовске. Там днем на улице Оболенского столкнулись Fiat и Geely. Вероятнее всего, 63-летняя водитель Fiat не уступила дорогу Geely. Ушибы получила 17-летняя пассажирка Fiat, рассказали в областной автоинспекции.