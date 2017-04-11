В Тюмени в районе улицы Монтажников иномарка въехала в припаркованный грузовик

ДТП произошло вчера поздним вечером вблизи дома № 16 на улице Монтажников. Там автомобиль Honda въехал в стоящий у края проезжей части "КамАЗ" с полуприцепом. В аварии пострадал 31-летний водитель иномарки — у него перелом таза и рана головы.
По словам автоинспекторов, от мужчины исходил запах алкоголя. У него взяли кровь для освидетельствования. Как выяснили в ГИБДД, он и раньше привлекался к ответственности за подобные нарушения. Автомобилем он управлял без полиса ОСАГО.
За вчерашний день тюменские автоинспекторы отстранили от управления транспортом 24 нетрезвых водителей. Двое из них попались на нарушении повторно.
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