В Тюмени расследовали убийство пожилого мужчины на улице Пермякова

В областном центре тело задушенного 61-летнего мужчины нашли 25 марта в квартире дома на улице Пермякова.

По горячим следам оперативникам удалось установить и задержать подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые братья 1972 и 1981 года рождения.

Как выяснилось, в тот день они выпивали с мужчиной у него на квартире. Братья замыслили ограбить хозяина квартиры и решились на убийство. Один из них накинул ему на шею ремень и стал душить, а второй в это время удерживал его руки, чтобы тот не мог сопротивляться. Когда пожилой мужчина перестал подавать признаки жизни, злоумышленники похитили имущество и скрылись.

Сейчас им предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем), они находятся под стражей, сообщает региональный СК.